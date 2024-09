Alta nos materiais de construção civil afeta moradores de bairros periféricos

Produtos como ferro e tijolo são os mais procurados entre os clientes, e os que mais tiveram aumento no preço

Nos últimos meses, o setor da construção civil tem enfrentado aumento nos preços dos materiais de trabalho, afetando os bairros periféricos de Campo Grande. Essa alta, impulsionada por uma inflação nacional, afeta diversas famílias de baixa renda. Dados divulgados pela pesquisa do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e publicadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que o custo médio por metro quadrado da construção civil em Mato Grosso do Sul chegou a R$ 1.738,00.

O proprietário da loja Constrular Home Center, Edmílson Ferreira, afirma ter sentido um impacto com a alta nos materiais de construção. “Tenho percebido uma queda na procura pelos clientes na loja. A impressão é que o aumento nos produtos da loja devido ao custo nacional foi de 10% a 15%”. Para o proprietário, o principal produto que obteve o preço mais elevado em comparação aos meses anteriores foi a ferragem, possuindo um aumento com registro de até 30%.

Caminhando pelos bairros da cidade, é possível observar casas que possuem areias e tijolos ao lado das calçadas, com muitos moradores demorando para terminar suas obras diante o alto custo para reformar ou construir a casa própria. O morador do bairro Jardim Aeroporto, Joilson Rezende Silva está construindo sua residência, no quintal da moradia de sua mãe.

O jovem de 21 anos, relata que está construindo a casa própria já faz dois meses e que já investiu cerca de R$ 22 mil na obra. “Além dos R$ 22 mil que investi inicialmente, pretendo investir pelo menos mais R$15 mil para terminar”. Joilson Rezende explica que quer terminar o acabamento da casa no prazo de até 1 mês, e que compra os produtos em lojas que tem um valor mais acessível.

“O material mais barato que comprei foi pedra e areia, já com o tijolo gastei em média R$ 3 mil. No fundo achei que fosse gastar um pouco menos, mas as coisas estão bem caras e as vezes sai um pouco fora do orçamento”

Dados do Sinapi

Em uma análise nacional, os dados revelam que o custo médio por metro quadrado na construção civil no Brasil passou de R$ 1.756,01 em julho para R$ 1.767,09 em agosto, o que equivale a um incremento de 0,63%. Deste montante, R$ 1.014,31 se referem a materiais de construção, enquanto R$ 752,78 dizem respeito à mão de obra.

Esse aumento de 0,63% de um mês para outro marca o mais alto nível registrado desde agosto de 2022. De acordo com a pesquisa, a variação acumulada nos últimos doze meses foi de 3,12%, superando os 2,66% do período anterior. Para agosto de 2023, o índice foi de 0,18%.

Segundo o relatório do Sinapi, a proporção de materiais, que teve um índice de 0,50%, apresentou um aumento expressivo em relação ao mês anterior (0,30%) e ao resultado de agosto de 2023 (-0,14%). Este índice é o mais elevado desde outubro de 2022 para essa categoria.

A mão de obra também registrou um aumento, alcançando índices de 0,81% em comparação a julho (0,53%) e ao mesmo mês do ano anterior (0,64%). No período de janeiro a agosto, os acumulados foram de 1,26% para materiais e 4,49% para mão de obra. Nos últimos doze meses, os totais foram de 1,41% para materiais e 5,53% para mão de obra, respectivamente.

Por João Buchara

