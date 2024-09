“Amigos da Luana Barreto” buscam por arrecadações para dobrar o número de doações em 2024

Levar a magia do natal ao máximo de crianças possíveis é um dos objetivos da ação social “Amigos da Luana Barreto”, que desde 2016 espalha a alegria em dezembro distribuindo caixas de bombons em bairros periféricos da Capital. Com o decorrer dos anos, o número de voluntários que se juntam à Luana só aumenta, assim como as doações. Com o intuito de somar com a ação social e dobrar o apoio e as arrecadações, Luana Barreto compartilha ao Jornal O Estado histórias sobre o projeto.

“Eu creio que essas crianças, que passam de duas mil, uma delas no futuro, vai reproduzir esse gesto”, é com essa premissa, que fundamenta a ação, que precusora do projeto, Luana Barreto, acredita que o voluntariado pode transformar a vida dos pequenos. “Pode não ser com bombom, de repente pode ser com alimento, pode ser com brinquedo, mas uma criança dessas vai lembrar que ela foi beneficiada por um grupo que levou muito amor para eles”, afirma.

Desde 2016, o grupo “Amigos da Luana Barreto” tem levado ao bairro Jardim Noroeste, em Los Angeles, e ao Dom Antonio, entre outros, caixas de bombons doadas durante o mês de dezembro. A ideia surgiu da vontade de Luana de tornar o Natal uma data alegre e afetiva para o maior número possível de crianças. Optar pelo chocolate como meio de realizar isso é uma escolha sem erros, pois é um presente que agrada desde os pequenos até as mamães, titios e avós. “Como eu não tenho tempo para juntar o brinquedo, ver a qualidade do brinquedo, o bombom não tem erro, e a garotada gosta. Então, achei que fosse agradar e adoçar o Natal delas”, compartilha animada. Outro intuito do grupo é levar as arrecadações às comunidades indígenas.

O grupo iniciou com a ajuda da mãe, irmã e um casal de amigos de Luana. Em dias atuais, 15 pessoas colaboram com a ação, ajudam na arrecadação e a distribuir. Investir na solidariedade é aposta de todo o grupo para um futuro com bons exemplos e de união às crianças, conforme explica a professora Bianca Pinheiro, integrante do grupo desde 2019. “Eu sou professora, como a Luana, e acredito que essas ações transformam vidas, e que por meio desse gesto, as crianças possam semear as sementes que um dia foram lançadas sobre elas para outras”, defende.

Apostar na solidariedade é uma atitude que tem dado retorno. Para Luis, o morador da comunidade Homex, um dos locais visitados pela ação, as visitas do grupo são motivo de felicidade e só recebem elogios. “Quando a Luana chega aqui, é uma alegria. Ela vem com todo esse carinho e simpatia. Eu tenho sete irmãos, então é uma maior alegria para eles também ver ela aqui. Ela faz brincadeira com as crianças e é tudo maravilhoso. Eu espero que ela volte aqui mais vezes. É bom ver ela aqui, trazendo toda essa alegria pra compartilhar com a criançada”, compartilha.

No ano passado, a ação social conseguiu arrecadar 2.152 caixas. O objetivo é dobrar a meta de 2023 e transformar o projeto. Antes, as doações que eram distribuídas às crianças nas ruas de Campo Grande, o intuito agota é levar a magia do natal a projetos, ongs e aldeias de Campo Grande. Interessados em colaborar, podem contatar Luana por whats ou contribuir com as doações via pix: 67998527155 (banco Nubank).

Por Ana Cavalcante

