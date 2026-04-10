Novo leilão do Detran-MS traz Toyota Bandeirante e mais 180 veículos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu, nesta quinta-feira (9), um novo certame que promete atrair tanto quem busca economia quanto entusiastas de veículos clássicos. Ao todo, estão sendo oferecidos 182 veículos para circulação, com destaque especial para uma Toyota Bandeirante, ano 1988, modelo muito cobiçado por colecionadores, que inicia com lance de apenas R$ 1.983,00.

Além do clássico utilitário, o leilão conta com oportunidades para diversos perfis, incluindo um Kia Sportage LX3 (2011/2012), com lance inicial de R$ 14.412,00, e motocicletas de fabricação recente, como a Yamaha FZ25 Fazer (2024/2024). O lote de veículos para circulação é composto por 153 motocicletas e 29 automóveis.

Sucatas e Inservíveis

O leilão também é uma oportunidade para empresas do setor de desmonte e reciclagem. Na modalidade de sucata aproveitável, estão disponíveis 56 lotes (65 motocicletas e 49 automóveis). Já para o segmento de inservíveis, há um lote único contendo 47 motocicletas e 8 automóveis, com pesagem estimada em mais de 9,6 toneladas de material ferroso destinado à reciclagem.

O certame é totalmente digital e os lances podem ser realizados até as 11h do dia 24 de abril, por meio do portal www.canaldeleiloes.net. No site, os interessados podem conferir fotos detalhadas de cada item, fotos e as regras de participação.

Para quem não abre mão de avaliar as condições dos lotes de perto, a visitação presencial acontece nos dias 22 e 23 de abril em dois polos: Campo Grande, no Pátio da PMAX (Rua Gigante Adamastor, 16, Jardim Santa Felicidade); e Dourados, na mesma empresa (Avenida Moacir Djalma Barros, 11.355 – BR-163, Km 266). O horário de visitação é das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os editais completos estão publicados no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (9), entre as páginas 134 e 155, e também podem ser acessados diretamente no portal oficial do Detran-MS.