Homem é resgatado após dormir no topo de torre de telefonia em Ivinhema

No sábado (11), um homem de 38 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após subir até o topo de uma torre de telefonia no município de Ivinhema (MS) e dormir no local.

Segundo informações da imprensa local, moradores da região avistaram o homem no topo da torre e acionaram a equipe de resgate. Três bombeiros participaram da operação e, após ser resgatado, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhado ao hospital municipal, mas deixou o local pouco depois.

Durante o resgate, o homem relatou aos bombeiros que já havia trabalhado em torres de telefonia e, em algumas ocasiões, chegou a dormir em algumas delas.