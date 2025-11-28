Homem é rendido com mata-leão e ameaçado com faca durante assalto na região central

Dupla levou celular e carteira da vítima ao abordá-la próximo à Rua Maracaju, na Capital

Um homem de 42 anos foi assaltado na manhã desta sexta-feira (28) enquanto caminhava próximo à linha do trem, na região central de Campo Grande. Segundo o boletim registrado na Depac Centro, ele seguia a pé em direção à Avenida Afonso Pena quando, ao passar pelo pontilhão na altura da Rua Maracaju, foi abordado por dois homens.

De acordo com o relato, um dos assaltantes chamou sua atenção perguntando as horas. Nesse momento, o segundo agressor o segurou por trás com um mata-leão e encostou uma faca em seu pescoço, anunciando o assalto. A vítima entregou o celular e a carteira sem oferecer resistência. Após a ação, a dupla fugiu e não foi mais vista.

O homem informou que os dois suspeitos eram de baixa estatura e morenos. Um deles estava sem camisa; o outro vestia camiseta preta e usava uma corrente prateada com pingente de cruz. O trecho onde o crime ocorreu não possui câmeras de segurança.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca. A Polícia Civil investiga o crime.

