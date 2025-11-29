Fim de semana começa quente em Mato Grosso do Sul

Mínimas entre 19°C e 25°C e máximas de até 36°C marcam o sábado, com chance de pancadas isoladas

O sábado (29) começa com temperaturas altas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor predomina desde as primeiras horas do dia e a sensação de abafamento deve persistir até a noite.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana chegam aos 36°C, enquanto Porto Murtinho alcança 35°C, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Na região norte, Coxim e Camapuã variam entre 21°C e 35°C. Paranaíba e Três Lagoas mantêm tempo firme, com máximas de 36°C.

Campo Grande registra mínima de 23°C e máxima de 35°C, com sol, aumento de nuvens e chance de pancadas passageiras. No sul, Dourados atinge 36°C e Ponta Porã oscila entre 21°C e 33°C.

Na faixa leste e sudeste, Anaurilândia e Iguatemi chegam aos 36°C no período da tarde.

O dia segue típico de transição para o verão: muito calor, umidade elevada e chuvas mal distribuídas que podem ocorrer em pontos isolados.

