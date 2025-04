Homem é preso tranportando 103 kg em tabletes de maconha escondidos no porta-malas, em Eldorado

Homem é preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após tentar transportar 103 kg de maconha no porta-malas do carro. O caso aconteceu na BR-163, próximo a cidade de Eldorado, região sul de Mato Grosso do sul e 442 km de Campo Grande. A droga foi apreendida.

Segundo informações, os agentes policias estava fazendo a fiscalização da BR 163, quando abordaram um carro Hyundai HB20. No interrogatório inicial, o homem se apresou extremamente nervoso e não soube informar as informações perguntadas sobre a viagem.

Em determinado momento da ocorrência, quando os policiais pediram para verificar o porta-malas do carro, o suspeito confessou transportar diversos tabletes de maconha, totalizando 103 kg. Ainda segundo ele. a droga seguia destino de Eldorado até Campinas, interior de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Eldorado