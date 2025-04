Estudantes de MS destacam-se na maior Feira Científica do Brasil

Na 23º edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias, conhecida como FEBRACE, o Estado de Mato Grosso do Sul classificou 13 projetos finalistas – o que caracteriza a região com maior número de projetos, tendo destaque no progresso sul mato-grossense na ciência.

Considerada uma das maiores feiras nacionais científicas no Brasil, a FEBRACE reuniu estudantes da educação básica em sua 23º edição na Universidade de São Paulo (USP) nos dias 24 a 28 de março de 2025. A feira reúne todos os projetos de pesquisas desenvolvidos por estudantes cientistas e a região de Mato Grosso do Sul com sua delegação, recebeu três prêmios de seus respectivos finalistas.

O projeto intitulado “Testes psicometricamente validados de química utilizando inteligência artificial e learnersourcing”, desenvolvido pelas estudantes Rebeca Soares Nascimento, Julye Roberta de Abreu Aguiar e Heloisa Satira Rios dos Santos , sob coordenação e orientação de Rodrigo Silva Duran, recebeu o prêmio na área Ciências Exatas e da Terra em terceiro lugar como sendo também, um dos projetos destaques para o Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto vem da cidade Nova Andradina e leva a medalha para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Trazendo a medalha para casa, os estudantes relatam felicidade e muita gratidão por terem recebido incentivo e apoio científico para participarem da FEBRACE.

Outro projeto que recebeu destaque e prêmio na Feira, foi das estudantes Amanda Messias Silva, Camila Rodrigues Cunha e Angelina Quevedo Bakarg , sob orientação da professora Danyelle Almeida Saraiva e intitulado “Damas literárias ciclo 2: pelo resgate da escrita feminina apagada da história” do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul do campus Campo Grande. O projeto ganhou o incentivo e coleção de livros do vestibular da FUVEST.

Apoio do Grupo Arandú

O Grupo Arandú de Tecnologias e Ensino de Ciências (GATEC), vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), desempenhou um papel importante no acompanhamento e apoio aos estudantes finalistas na Feira. Não só no quesito dos prêmios, como também, no apoio científico para os 13 projetos finalistas desde do início da Feira.

O Grupo atua em conjunto por meio do projeto da delegação UhÉMS, conhecida como delegação sul mato-grossense, que capacita e orienta alunos da Educação Básica que foram finalistas destaques nas feiras e/ou eventos científicos nacionais.

