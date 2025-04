Homem é preso após ameaçar ex-companheira por mensagens e não cumprir medida protetiva, em Rio Verde

O suspeito, identificado apenas como J.G.D.M., de 30 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira (7), após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, requerido pela Autoridade Policial. Ele é investigado por não cumprir uma Medida Protetiva de Urgência contra sua ex-companheira. O caso aconteceu na cidade de Rio Verde, distante 200 km de Campo Grande e foi divulgado apenas nesta quarta -feira (9).

O investigado já possuía uma medida protetiva em seu desfavor devido a crimes de ameaça e injúria cometidos contra sua ex-convivente. Apesar disso, continuou desrespeitando a medida, tentando fazer contato com a vítima e realizando novas ameaças por meio do WhatsApp.

Dada a gravidade dos fatos e a reincidência da violência, a Autoridade Policial solicitou a prisão preventiva, a qual foi referida pelo Poder Judiciário e cumprida pela equipe da Delegacia de Rio Verde de Mato Grosso.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar qualquer forma de violência doméstica, especialmente casos de descumprimento de medidas protetivas, para garantir a segurança das vítimas.

