Homem é preso suspeito de matar mais de 20 animais envenenados em Brasilândia

Um homem, identificado como “Camarão”, foi preso na tarde desta terça-feira (4), no Assentamento Mutum, na área rural de Brasilândia, suspeito de provocar a morte de mais de 20 animais. A detenção mobilizou a comunidade, que vinha denunciando maus-tratos e possível uso de substâncias tóxicas na região.

Segundo informações divulgadas, gatos e cachorros foram todos envenenados da mesma forma nos últimos dias.

Moradores contam que materiais supostamente utilizados como veneno foram encontrados na residência do suspeito, mas a Polícia Civil ainda não confirmou oficialmente o teor da apreensão.

Os investigadores aguardam laudos e análises para comprovar se as substâncias apreendidas realmente têm relação com as mortes.