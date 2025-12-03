Procurando emprego? Quarta-feira começa com “super recrutamento” na Funsat

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quarta-feira (3), oportunidades em 147 profissões para quem buscar atendimento na Agência de Intermediação de Empregos. Ao todo, são 1.288 vagas disponíveis, apresentadas por 172 empresas de Campo Grande.

Durante a tarde, recrutadores do Atacadão, Grupo Mais Farmácias e Tomazelli estarão na unidade realizando análises e entrevistas para 200 vagas.

Esta será a última edição da “Super Quarta”, novidade do programa Emprega CG em 2025, marcando a 78ª ação do ano. Para conferir todas as oportunidades, os interessados podem retirar o catálogo de vagas diretamente na recepção da Funsat entre 13h e 15h50. O evento se encerra às 16h, junto com o expediente.

O atendimento regular, porém, começa às 7h, com vagas para diversas áreas.

Entre elas:

acougueiro (18 vagas),

assistente de vendas (4),

auxiliar de faturamento (4),

desossador (3),

encanador (3),

montador de andaimes (2),

motorista de caminhão (6).

Para as funções de perfil aberto – que não exigem experiência prévia –, são 68 oportunidades, incluindo:

ajudante de carga e descarga (12 vagas),

alimentador de linha de produção (10),

atendente de frios e laticínios (4),

auxiliar de limpeza (88),

fiscal de prevenção de perdas (6),

operador de telemarketing ativo (40),

repositor em supermercados (23).

A Funsat também mantém o compromisso com a inclusão profissional, oferecendo vagas exclusivas para PCDs, como duas oportunidades para auxiliar de limpeza. Além disso, parceiros da instituição disponibilizam 48 vagas temporárias.

A Agência de Empregos está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Acompanhe as atualizações nas redes sociais:

Instagram: @funsat.cg

Facebook: Funsatcampograndems

Telefone: (67) 4042-0585 – ramal 5837

Confira o painel completo das vagas:

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/