Operação Uxoris desarticula organização criminosa responsável por contrabando e lavagem de dinheiro, em MS e SP

Na manhã desta quarta-feira (3) foi deflagrada a Operação Uxoris, com o abjetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. Ao todo foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Segundo as informações divulgadas, além da busca, foi determinado o sequestro de bens de 20 pessoas físicas e jurídicas, no valor de R$ 40 milhões. Também foram suspensas a atividade de 14 empresas ligadas a organização e o esquema criminoso.

Durante as investigações, os agentes identificaram um grupo especializado na importação irregular de mercadorias estrangeiras, que eram vendidas em lojas físicas e na internet. Para pagar pelos produtos, a organização utilizava o sistema ilegal de “dólar-cabo”, enviando remessas ao exterior à margem do sistema bancário oficial.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, contrabando e descaminho.

O nome da operação faz referência ao fato de que as investigações tiveram início após denúncia formulada pela ex-esposa do líder da organização criminosa, que relatou o uso indevido de seus documentos pessoais para a constituição de pessoas jurídicas de fachada destinadas à prática das atividades ilícitas.

A ação conjunta reafirma o compromisso da Polícia Federal e da Receita Federal no enfrentamento à sonegação fiscal, à concorrência desleal e aos crimes contra a ordem tributária e aduaneira no Mato Grosso do Sul.