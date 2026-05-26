Homem é preso suspeito de ameaçar ex e descumprir medida protetiva em Batayporã

Nesta terça-feira (26), um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um homem de 34 anos investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva em Batayporã.

Segundo a investigação, a ex-companheira do suspeito, de 31 anos, procurou a delegacia no último dia 21 informando que vinha sendo ameaçada. Conforme o relato, o homem teria dito que colocaria fogo na casa da vítima e atentaria contra a vida dela.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher já possuía medidas protetivas concedidas pela Justiça em razão de um caso anterior envolvendo o investigado. Mesmo assim, ele teria retomado contato com a vítima, inclusive por aplicativo de mensagens.

Com base nas informações reunidas durante a apuração, a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pela Justiça após parecer favorável do Ministério Público.

O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. O homem poderá responder pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

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