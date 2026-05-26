Mulher é presa após bebê de 7 meses ser internada com ferimentos em Nova Andradina

Nesta terça-feira (26), Uma mulher de 31 anos foi presa, em Nova Andradina, após a filha, uma bebê de 7 meses, dar entrada no Hospital Regional com diversos ferimentos pelo corpo.

Segundo as informações divulgadas, exames médicos identificaram hematomas, fratura em uma das costelas e uma lesão no crânio da criança.

Durante as apurações, foi constatado que a bebê já havia passado por atendimento médico há cerca de 30 dias em outra cidade. Na ocasião, ela apresentou pneumotórax, pequenas lesões no fígado e ferimentos nos olhos.

Sobre o primeiro atendimento, a mãe informou que a filha teria se machucado enquanto brincava com o irmão, de 3 anos, quando um martelo caiu sobre a criança.

Já em relação ao caso registrado nesta terça-feira (26), a mulher afirmou que os hematomas poderiam ter sido provocados por uma reação alérgica ou medicamentosa após um episódio de vômito.

Conforme a polícia, os relatos apresentados não são compatíveis com os ferimentos identificados pelos exames médicos. A mulher foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos com resultado de lesão corporal grave.

A bebê foi transferida em estado grave para outra unidade hospitalar. O outro filho da investigada, de 3 anos, foi afastado temporariamente do convívio familiar por medida de proteção do Conselho Tutelar.

O caso segue em investigação.

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