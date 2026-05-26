Homem é preso por suspeita de violência doméstica contra ex-companheira grávida nas Moreninhas

Nesta terça-feira (26), um homem de 30 anos foi preso preventivamente, em Campo Grande, suspeito de praticar violência doméstica contra a ex-companheira, de 29 anos.

A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), com apoio da Guarda Municipal, no bairro Moreninhas. Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes e entrou em uma área de vegetação, mas acabou localizado e detido.

Conforme as investigações, o primeiro caso de agressão foi registrado em outubro de 2025, quando a vítima estava grávida de quatro semanas. A mulher relatou ter sido agredida com socos, chutes e puxões de cabelo dentro de uma residência na Vila Moreninha III. Após o episódio, ela solicitou medidas protetivas.

Mesmo com a determinação judicial, o investigado teria voltado a manter contato com a ex-companheira por meio de mensagens enviadas por aplicativo.

Ainda de acordo com a apuração, em fevereiro deste ano, quando a vítima estava no sétimo mês de gestação, o homem teria enviado novas ameaças utilizando outro número de telefone.

O caso segue sob investigação da 1ª Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) e novos desdobramentos podem acontecer.

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