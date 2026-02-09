Homem é preso suspeito de abusar de duas crianças em Dourados

Investigado, de 33 anos, também é alvo de apuração por armazenamento de material de exploração sexual infantil

Nesta segunda-feira (9), um homem de 33 anos foi preso suspeito de cometer abuso contra duas crianças, de 8 e 5 anos em Dourados. A prisão preventiva foi cumprida após investigação conduzida pela Polícia Civil.

Além das denúncias envolvendo os abusos, o suspeito também é investigado por possível armazenamento de material de exploração sexual infantil, em apuração realizada em procedimento separado.

Durante as investigações, foi identificado que o homem teria intimidado as vítimas para evitar que os fatos fossem revelados às mães. Segundo o levantamento, ele teria feito ameaças para impedir que as crianças contassem sobre os abusos.

Diante da gravidade do caso e visando garantir a segurança das vítimas, a prisão preventiva foi solicitada e autorizada pela Justiça, com manifestação favorável do Ministério Público.

Após ser localizado, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição do Judiciário.

O caso segue em investigação para o esclarecimento completo dos fatos.

