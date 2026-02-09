Motorista morre em colisão frontal com carreta na BR-262, próximo ao distrito de Taunay

Acidente aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira e mobilizou equipes de resgate

Um motorista morreu após bater de frente com uma carreta bitrem na BR-262, próximo ao distrito de Taunay, em Aquidauana, nesta segunda-feira (9). O corpo da vítima ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Miranda. O acidente ocorreu por volta das 5h40.

Informações preliminares apontam que o carro teria invadido a pista contrária. O motorista da carreta tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.

Até a última atualização, a identidade da vítima não havia sido divulgada. O tráfego na rodovia funcionou com restrições para garantir a segurança das equipes e dos motoristas.

