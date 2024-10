Homem aproveita que mãe vai ao banheiro e estupra criança de 11 anos em Bodoquena

Homem de 41 anos foi preso, no domingo (6), em Bodoquena, distante 205 quilômetros de Campo Grande, após estuprar uma criança de 11 anos dentro de casa.

Conforme informações, a vítima estava acompanhada da mãe durante uma visita a casa do autor. Em certo momento, a mulher foi ao banheiro, momento em que o homem aproveitou para cometer o ato contra a criança.

A menina conseguiu correr para a rua e pedir socorro a um vizinho, que acionou equipe da Polícia Civil. Os agentes encontraram o autor na residência e o prenderam em flagrante.

A delegacia de Polícia Civil de Bodoquena reafirma a importância da participação da comunidade no combate ao crime, e reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99235-6544.

