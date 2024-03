Homem é preso por abusar sexualmente de criança de 4 anos em Caarapó

A Polícia Civil, por intermédio das Delegacias de Caarapó e Juti, prendeu um homem de 48 anos em flagrante na quarta-feira(20). Ele teria aproveitando da ausência da mãe de uma menina de 4 anos e abusado sexualmente dela.

O fato ocorreu na tarde de quarta-feira e chegou ao conhecimento da delegacia, através do Conselho Tutelar de Caarapó-MS.

De imediato, uma equipe de policiais da Seção de Investigações Gerais – SIG, da Delegacia de Juti efetuou diversas diligências para apuração dos fatos, identificando o agressor sexual. Em diligências continuadas, por volta das 18h, o agressor foi localizado e preso em flagrante delito na aldeia Tey Kue, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Em interrogatório, o autor confessou que, após ingerir bebida alcoólica, alisou com a mão a genitália da menina. O autor, que é padrasto da mãe da criança, será indiciado por estupro de vulnerável, permanecendo preso.

