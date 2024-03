Operário e patrocinador fazem promoção e distribuem 500 ingressos para jogo decisivo

Os semifinalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense serão conhecidos neste fim de semana e o Operário, time de melhor campanha geral até agora, está muito perto de ser um dos quatro na próxima fase. Para a partida contra o Ivinhema, no domingo (24), o Galo se junta a empresa Sua Luz, um dos seus patrocinadores, e vai distribuir 500 entradas gratuitas para torcedores irem ao Estádio Jacques da Luz.

Os ingressos serão distribuídos para os primeiros 500 torcedores que se cadastrarem no site da promoção. Os contemplados devem retirar as entradas na sede do Operário até às 13h do sábado (23), um dia antes da partida.

Ingressos Antecipados

O limite é de duas pessoas cadastradas por endereço, mediante apresentação de documentos pessoais. Os ingressos podem ser retirados apenas pelos titulares, não sendo permitida a distribuição a terceiros.

Para os torcedores que não conseguirem ingressos na promoção, o clube abriu venda antecipada ao preço de R$ 30 arquibancada, com R$ 15 para meia entrada e ainda torcedores com a camisa do Operário ou uma das torcidas organizadas. Crianças até 10 anos acompanhadas por responsáveis não pagam entrada.

Os pontos de venda são Clube Ypê; Gazin (Rua Barão do Rio Branco, 1239 – Centro); Padaria Toscano (Avenida Coronel Antonino, 619 – Coronel Antonino) e Avenida Marechal Deodoro, 3495 – Centro).

