Vendas do varejo em MS caem 0,7% em julho, mas sobem 1,6% em relação a 2024

Pesquisa do IBGE aponta estabilidade no acumulado do ano e leve alta 0,7% em 12 meses

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul registrou queda de 0,7% em julho em relação a junho, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE. Apesar do recuo mensal, o setor apresentou crescimento de 1,6% na comparação com julho de 2024.

No acumulado de 2025, o resultado é de estabilidade (0,0%), enquanto o desempenho dos últimos 12 meses indica alta de 0,7%.

No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, materiais de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, o volume de vendas também caiu 0,7% em julho. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado houve alta de 2,5%. O acumulado do ano está em 0,7%, mas no recorte de 12 meses o setor soma queda de 1,4%.

O movimento segue a tendência nacional, que registrou retração em 16 das 27 unidades da federação na passagem de junho para julho. Rondônia (-2,2%), Minas Gerais (-1,1%) e Paraíba (-1,0%) tiveram os piores resultados. No lado positivo, destaque para Amapá (3,9%), Distrito Federal (0,9%) e Sergipe (0,8%).

