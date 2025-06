Homem é preso por violência doméstica em Ponta Porã

Na manhã desta quarta-feira (11),um homem foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica na cidade de Ponta Porã.

A prisão foi realizada após denúncia anônima, que relatou que o homem estava agredindo a esposa dele de forma física, psicológica e moral.

Ele foi preso por volta das 9h50min e conduzido à delegacia. A vítima confirmou as agressões e relatou que o relacionamento passou a ser marcado por violência desde 2023.

Ela relatou que o marido a agredia com socos, tapas, puxões de cabelo e xingamentos, inclusive na presença do filho do casal. O episódio mais recente ocorreu na noite anterior. Após uma discussão, o homem a impediu de sair com a criança e a agrediu com um soco na parte de trás da cabeça.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Casos de violência doméstica podem ser comunicados pela população pelo Disque 180 ou diretamente nas Delegacias da Mulher.

