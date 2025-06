Feriado de Santo Antônio altera funcionamento de unidades de saúde em Campo Grande

Apenas serviços de urgência e atendimento 24h seguem ativos nesta sexta (13); ambulatórios e farmácias fecham

Com o feriado de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, celebrado nesta sexta-feira (13), parte significativa dos serviços da Rede Municipal de Saúde estará com atendimento suspenso na Capital. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que pacientes fiquem atentos aos horários e reorganizem a retirada de medicamentos e insumos para antes do feriado.

O Centro Especializado Municipal (CEM) estará fechado tanto para atendimentos ambulatoriais quanto para a dispensação de medicamentos de uso controlado. A orientação é especialmente válida para quem vem de outras cidades, já que o feriado é local e não afeta serviços em outras regiões.

Durante o feriado, os atendimentos de urgência seguem restritos. A ortopedia funcionará em regime de plantão no Centro Ortopédico Municipal (CENORT), das 6h às 00h. Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centros Regionais de Saúde (CRSs) e o Pronto Atendimento Infantil (PAI) manterão o funcionamento ininterrupto, como de costume. O mesmo vale para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), disponível pelo número 192, e para os sete Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que operam em regime de 24 horas.

O Laboratório Central Municipal (LABCEM) estará restrito à análise de coletas realizadas em unidades com funcionamento contínuo, sem atendimento ao público externo. O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) também funcionará, das 6h às 22h, inclusive com serviço de adoção de animais.

No sábado (14), parte dos serviços suspensos volta ao funcionamento. Serão retomados os atendimentos oftalmológicos, exames no Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (CADIM) e o funcionamento da farmácia do CEM, todos entre 6h e 18h. O serviço odontológico do CEO III também reabre no mesmo horário.

Ficam fechadas na sexta-feira 74 Unidades de Saúde da Família (USFs), os Centros de Especialidades Odontológicas (incluindo o CEO III), policlínicas odontológicas, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), o Centro Especializado em Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP), o Centro de Referência em Saúde do Homem (CRSH), o CEM II e a Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD).

Com o feriado, a recomendação é que usuários da rede municipal organizem com antecedência qualquer necessidade de atendimento não urgente, especialmente em relação à retirada de medicamentos e consultas já agendadas.

