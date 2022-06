Homem é preso por violência doméstica em Corumbá

Homem de 23 anos foi preso após agredir sua namorada de 20 anos na cidade de Corumbá, distante 426 km da Capital. Uma equipe da força tática da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e que a vítima estaria sendo ameaçada de morte pelo companheiro.

Segundo informações policiais, a vítima informou aos policiais que vivia com seu namorado e que no dia efetuariam a compra da casa onde residiam juntos e que na hora de efetivar a compra junto ao cartório os mesmos entraram em desacordo em relação a quem seria o titular do imóvel cancelando assim a compra do mesmo.

Após o desentendimento, a mulher decidiu se separar do autor e o comunicou por mensagem sobre o término do namoro. O homem após saber da notícia foi até residência onde morava com a vítima para retirar uma televisão ao qual teria comprado. Quando chegou ao local não foi autorizado pela mulher a levar o objeto.

No mesmo momento o autor tentou entrar a força na residência chutando a porta e ameaçando quebrar os móveis. Além de ameaçar a mulher de morte. O autor conseguiu entrar na residência e a vítima jogou um espelho sobre o autor e o homem enfurecido pegou um pedaço de madeira e começou a agredir a vítima no rosto e mão esquerda.

Segundo a vítima informou aos policiais, as agressões cessaram após a mesma pegar uma enxada e ir para cima do autor.