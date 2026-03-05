Torneio de vôlei de areia reúne comunidade na Arena Paulo Coelho Machado, em Campo Grande

Competição de trio acontece nos dias 14 e 15 de março e busca incentivar a prática esportiva e a integração social na região

A Arena Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, recebe nos dias 14 e 15 de março o Torneio de Voleibol de Trio de Areia da Grande Região Centro-Oeste, evento que pretende reunir atletas e moradores da região em torno do esporte e da convivência comunitária.

As partidas serão realizadas das 16h às 21h, na Praça Izidora Miranda, localizada na Rua Jaguar, no bairro Paulo Coelho Machado. A proposta da iniciativa é incentivar a prática esportiva e ampliar o acesso ao lazer para moradores da região.

O torneio é organizado pelo líder indígena e comunitário Aguinaldo Terena, que desde 2021 desenvolve atividades esportivas no bairro com foco na inclusão social.

Segundo a organização, desde que quando chegou em 2021 no bairro Paulo Coelho Machado, percebeu ausência do esporte preferido nesta região sendo o voleibol, constatou que existia uma quadra de areia no estacionamento do Jóquei e poderia ali desenvolver este o voleibol de areia. Sendo assim, instalou no local com uma rede e bola de vôlei e logo foram chegando crianças, jovens e adultos independente de gênero, raça, cor, religião, orientação sexual naquele lugar ermo, propusemos incentivar e incluir os jovens no esporte para uma grande integração social, realizando torneios esportivos e lazer para as crianças.

A mobilização de moradores e apoiadores ao longo dos últimos anos também contribuiu para a criação de um espaço esportivo estruturado no bairro. Em outubro de 2025, foi inaugurada a Arena Esportiva e um playground, ampliando as opções de lazer e atividades físicas para a população local.

O evento conta com apoio de instituições como Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Setesc, Fundesporte, Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal e Semed.

A expectativa dos organizadores é que o torneio fortaleça o esporte como ferramenta de integração social, saúde e valorização da comunidade.

