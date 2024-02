Homem é preso por violência doméstica após denúncia da própria mãe

Na última sexta-feira (23), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e suspeita de violência doméstica contra a própria mãe e uma ex-namorada, no município de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas compareceram na Sala Lilás da cidade para relatar que foram vítimas de lesão corporal dolosa, ameaça e vias de fato, pois alegaram que suspeito possuía uma arma de fogo em casa.

Após duas horas, foi expedido pedido de busca e apreensão domiciliar pelo Ministério da Justiça. A Polícia Militar foi até a residência e, durante as buscas pela arma objeto do mandado, localizou e apreendeu entorpecente do tipo skunk (variação da maconha), prendendo o autor em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.

O homem preso já tinha passagens pela polícia por crimes de furto, lesão corporal, ameaça, moeda falsa e estava utilizando tornozeleira eletrônica, tendo sido colocado em liberdade recentemente pela prática de tráfico de drogas, mas isso não o impediu de novamente cometer outro crime grave de tráfico de drogas. Após a realização das providências legais cabíveis a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e enquanto aguarda o provimento judicial, o autuado permanecerá na Delegacia à disposição do Poder Judiciário.

As investigações permanecem pelos crimes cometidos e pela arma, que não foi localizada ainda.