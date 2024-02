MS registra chuva abaixo da média histórica nos primeiros 15 dias de fevereiro

Nos primeiros 15 dias de fevereiro, Mato Grosso do Sul registrou chuva abaixo da média histórica, conforme dados divulgados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em grande parte do estado, as chuvas variaram entre 0-60 mm, representando 0-50% abaixo do que é esperado para os primeiros 15 dias do mês de fevereiro. Por outro lado, os maiores acumulados de chuvas ocorreram nas regiões sudoeste, extremo norte e pantaneira, onde variaram entre 80-120 mm.

No comparativo de dados de chuva acumulada nos primeiros 15 dias de fevereiro com as médias históricas mensais, observa-se que praticamente todos os municípios monitorados encontram-se abaixo da média histórica. Apenas na estação meteorológica de Porto Murtinho ocorreu acumulado de chuva de 164,8 mm representando 31% acima do que é esperado para o mês de fevereiro todo, respectivamente.

Capital

O maior registro de precipitação acumulada em Campo Grande, nos primeiros 15 dias de fevereiro de 2024, foi 51,2 mm observados na estação meteorológica do INMET, representando 71% abaixo da média esperada para todo o mês de fevereiro.

Quando compara-se a outros pontos de medidas oficiais no município, observa-se que todas as medidas oficiais em Campo Grande, tiveram registro de precipitação acumulada, no período entre os dias 01 a 15 de fevereiro, abaixo da média histórica.