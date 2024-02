Confira a coluna ‘Em Alta’

O empresário e publicitário, Robison Gatti estreou como um dos apresentadores do podcast da rádio Difusora Pantanal FM. O programa está disponível no canal do YouTube da emissora. Além de Gatti, também estão à frente da apresentação, Cristiane Arruda e Aldeia. O primeiro episódio recebeu o cantor sertanejo Manutti, um dos pioneiros no gênero agroboy.

Rapidinhas…

Xamã, finalmente, fez sua tão aguardada estreia em “Renascer” no episódio da última terça-feira (21). Xamã se reuniu com sua família, amigos e equipe para assistir à sua estreia na novela. Em uma foto compartilhada nas redes sociais, ele revelou que foi homenageado, com todos vestindo camisetas com o nome de Damião.

Desde que comentou sobre a gravação do seu DVD, Sarah Beatriz vem movimentando as redes sociais, onde é acompanhada por mais de sete milhões de seguidores. O novo projeto audiovisual de Sarah Beatriz, em parceria com a Musile Records. O registro aconteceu na última terça-feira (20).

A cantora Simone Mendes está confirmada como uma das grandes atrações da grade musical da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. O show será na sexta-feira, 16 de agosto, no primeiro final de semana do maior evento do gênero da América Latina.

A festa de sete anos da rádio A Conquista foi um sucesso, os empresários Jean Guilherme e Everson Nunes ficaram felizes com o resultado. O evento contou com vários artistas regionais e com a dupla nacional Victor e Matheus. A festa aconteceu no Rancho do Tio Léo, em Campo Grande.

“Relação Errada”, é a mais nova música do cantor Gusttavo Lima, com com participação especial da dupla Bruno e Marrone, que promete contagiar os fãs de todo o Brasil. Considerada uma das mais românticas do DVD “Paraíso Particular”, a faixa é a aposta do Embaixador que acaba de estrear nas rádios e em todas as plataformas digitais.

Acabou o carnaval e as movimentações políticas estão movimentando as rodas de conversas e bastidores da Capital. As últimas declarações têm causado uma grande euforia, mas a verdade é que é cedo para comentar sobre qualquer assunto quando se trata de eleição.

Estou planejando algumas novidades para março, mas depois conto para vocês, Ok? Ah aproveitando, quero agradecer o carinho e as felicitações que recebi pela passagem do meu aniversário, muito obrigado MS. Um abraço a todos, até a próxima!

Por Jhoseff Bulhões.