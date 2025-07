Homem é preso por tráfico de drogas em Ponta Porã após mandado judicial

Suspeito foi localizado no bairro Jamil Saldanha Derzi nesta quarta-feira (16)

Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (16) em Ponta Porã após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. A ordem judicial foi expedida pelo Poder Judiciário e executada por agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia da cidade.

Após diligências, o suspeito foi encontrado no bairro Jamil Saldanha Derzi. Ele foi abordado enquanto estava na calçada e informado sobre a decisão judicial que determinava sua prisão.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Ponta Porã.

