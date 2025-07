Prazo para inscrições da 6ª Meia Maratona do Fogo acaba nesta quinta-feira

Prova com percurso de 21 Km será no domingo entre Itaporã e Dourados e a entrega de kits ocorre no sábado, das 16h ás 18h, no Corpo de Bombeiros em Dourados

Os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino, feminino e militar receberão troféus e premiação em dinheiro. Foto: A. Frota/Arquivo

Nesta quinta-feira (17), encerram as inscrições para a 6ª Meia Maratona do Fogo, que será realizada no domingo (20). Os interessados devem se inscrever pela plataforma Kmais, por este link.

O evento é uma realização da Prefeitura de Dourados, com apoio da Prefeitura de Itaporã, Corpo de Bombeiros e Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS).

Com percurso de 21 km, a largada da corrida será às 6h30 no Ginásio Municipal de Itaporã, e a chegada acontece no quartel do Corpo de Bombeiros de Dourados, na Avenida Presidente Vargas. O evento integra a programação da Semana dos Bombeiros e conta com ampla estrutura de apoio e segurança.

Competidores que sairão de Dourados poderão deixar seus veículos na sede do Corpo de Bombeiros e embarcar em ônibus com destino a Itaporã às 5h da manhã. O transporte será disponibilizado pela Funed e pelo Corpo de Bombeiros. “Haverá toda uma logística para transportar os competidores de Dourados a Itaporã e vice-versa, bem como uma rede de segurança e apoio”, explica Giselly Amaral Assunção, diretora da Fundação de Esportes de Dourados (Funed).

O trajeto da prova começa com 5 km dentro da área urbana de Itaporã, com largada do Ginásio Municipal, percorre bairros da cidade até entrar pela Avenida José Chaves da Silva, que se torna MS-156, e depois continua por Dourados até a Avenida Presidente Vargas, onde está o quartel dos Bombeiros.

A corrida contará com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, Samu, e alunos da academia da Polícia Militar. Viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros estarão posicionadas ao longo dos 21 km de percurso para garantir o suporte necessário aos corredores.

KITS E PREMIAÇÃO

A entrega dos kits aos atletas inscritos será no sábado (19), das 16h às 18h, na sede do Corpo de Bombeiros de Dourados (Av. Presidente Vargas, 1167). O kit inclui número de peito, chip de cronometragem e camiseta do evento.

Os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino, feminino e militar receberão troféus e premiação em dinheiro. Também serão premiados com troféus os três primeiros de cada faixa etária: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 e acima de 70 anos. Todos os atletas que completarem o percurso ganharão medalha de participação. Haverá hidratação e frutas aos competidores.

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, celebrou a volta da prova. “Reativar a Meia Maratona do Fogo é o início do caminho para retomarmos a tradicional Maratona do Fogo, de 42 km, entre Dourados e Fátima do Sul. O esporte é uma ferramenta de qualidade de vida e integração social”, destacou o prefeito.

Com informações da Prefeitura de Dourados.