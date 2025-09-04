Homem é preso por tráfico de drogas e porte de armas em Paranaíba

Suspeito foi flagrado com 21 pedras de crack e quatro facas

Um homem foi preso em Paranaíba por tráfico de drogas e porte de arma branca, após denúncia anônima apontar que ele estaria vendendo pedras de crack na região da Rua Perimetral.

Durante a abordagem, o suspeito tentou esconder o entorpecente na boca, mas acabou deixando cair 21 pedras de substância semelhante ao crack, prontas para venda. Em sua mochila foram encontrados quatro facas, um martelo, uma caixa de som portátil, um celular, carregador de tornozeleira eletrônica e outros objetos de interesse policial.

O homem admitiu ter adquirido a droga de outra pessoa, com intenção de pagamento posterior, e que planejava revendê-la. Devido ao comportamento agressivo, ele foi algemado e levado à Delegacia de Polícia Civil.

