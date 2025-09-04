Ponte Bioceânica do Paraguai avança e chega a 77,5% de conclusão

Megaestrutura do Corredor Rodoviário Biocêanico terá impacto estratégico no comércio e na integração regional

O megaprojeto da Ponte Bioceânica, que conectará o Paraguai ao Brasil como parte do Corredor Rodoviário Bioceânico, atingiu 77,5% de execução até agosto, segundo relatório técnico do Consórcio Binacional PYBRA. O financiamento é da Itaipu Binacional, pelo lado paraguaio, e a obra é supervisionada pelo Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC) do Paraguai.

No lado paraguaio, os trabalhos de infraestrutura avançaram com a concretagem dos meios-fios da barreira anticolisão e do muro de sustentação das lajes de pavimentação da calçada do viaduto de acesso. As guias anticolisão e antissuicídio nos viadutos foram concluídas até o vão 8 no lado direito e o vão 5 no lado esquerdo. Paralelamente, a produção de lajes pré-fabricadas segue ininterrupta.

Quanto à superestrutura da ponte, dos 83 segmentos planejados, 18 já foram concluídos, representando 21,69% de progresso nessa parte essencial. Nos pilares principais, os mastros do lado paraguaio já atingiram a 24ª subida de 27 previstas, enquanto no píer nº 14, do lado brasileiro, todos os 27 mastros foram concluídos e estais foram instalados até T6/T6′.

A Ponte Bioceânica fará a ligação física entre os oceanos Atlântico e Pacífico, atravessando o Chaco paraguaio, e deve reduzir custos logísticos, aumentar a competitividade do Paraguai e criar um novo corredor comercial bioceânico, fortalecendo a integração econômica no Cone Sul.

