Motoristas de MS têm até 30 de setembro para regularizar placas final 3 e 9

Motoristas de Mato Grosso do Sul com veículos de placas final 3 e 9 têm até o dia 30 de setembro para regularizar o licenciamento de 2025. O Detran-MS estima que 391 mil veículos estejam nessa situação, mas mais da metade ainda não quitou a taxa.

Entre os carros com placas final 3, que somam 194.655 no estado, 94.474 já estão regularizados, enquanto 86.929 seguem pendentes. No caso das placas final 9, o índice de pagamento é ainda menor: apenas 28.335 motoristas acertaram o débito, diante de 148.047 pendentes.

O valor do licenciamento em setembro é de R$ 238,36. Após o prazo, o desconto de pontualidade deixa de valer, e a taxa sobe para R$ 309,40. Circular sem o documento é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e risco de apreensão do veículo.

O CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico) é emitido de forma digital assim que o pagamento é compensado, podendo ser acessado pelo aplicativo Meu Detran MS ou pela Carteira Digital de Trânsito.

