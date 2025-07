Homem é preso por tráfico de drogas e por envolver adolescentes em uso de entorpecentes em Bataguassu

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (9) em Bataguassu, após ser localizado em uma residência no bairro Jardim Santa Luzia com mais de 1 kg de maconha e materiais utilizados no preparo e na venda de drogas.

No momento da abordagem, três adolescentes estavam na casa consumindo entorpecentes, o que agravou a situação do suspeito, que agora também responde por expor menores ao uso de drogas. A atuação do Conselho Tutelar foi necessária para garantir o acolhimento dos jovens e aplicação das medidas legais cabíveis.

A ação teve início após uma denúncia anônima indicar que o indivíduo estaria exibindo o consumo de entorpecentes junto a adolescentes por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Os agentes seguiram até o endereço apontado e constataram forte odor de maconha vindo do imóvel.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 38 porções de maconha já fracionadas para comercialização, dois tabletes da droga, embalagens plásticas, um rolo de filme plástico e outros utensílios comumente usados no preparo de substâncias ilícitas. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, que dará sequência às investigações para identificar outros envolvidos e a origem dos entorpecentes.

Com esta prisão, sobe para seis o número de pontos de venda de drogas desmantelados em Bataguassu em menos de duas semanas. A Polícia Civil destaca a importância das denúncias anônimas na elucidação de crimes e reafirma seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes, bem como o combate sistemático ao tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul.

