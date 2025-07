Vereadores comentam possível eleição da Mesa Diretora na CPI do Transporte

Durante as oitivas da CPI do Transporte realizadas na manhã desta quarta-feira (09), o clima político nos bastidores da Câmara Municipal também ganhou destaque. A possível realização, em regime de urgência, da eleição da nova Mesa Diretora nesta quinta-feira (10) foi tema de comentários de alguns vereadores presentes, entre eles Junior Coringa (MDB), Ana Portela (PL) e Maicon Nogueira (PP).

O vereador Junior Coringa (MDB) demonstrou preocupação com a forma como a eleição está sendo conduzida, especialmente pela falta de diálogo prévio entre os parlamentares. Ele afirmou que tomou conhecimento da possível eleição por meio da imprensa e destacou a necessidade de conversas internas antes da votação.

“Ontem falei com o Jamal que precisamos conversar sobre isso que está saindo nos jornais. Disse ao Papy que era necessária uma reunião amanhã cedo antes da sessão. Queremos contribuir. Hoje o MDB não tem cargo na Mesa Diretora e seria importante participar. Mas é uma conversa tranquila, sem imposição. A cidade precisa de união, não de divisão dentro da Câmara”, declarou.

Já a vereadora Ana Portela (PL), cujo nome vem sendo especulado para substituir o vice-presidente da Câmara, seu colega de partido, o vereador André Salineiro (PL), adotou um tom cauteloso. Segundo ela, ainda não houve uma reunião oficial da bancada do PL para definir os nomes, mas reforçou que a decisão deve partir de um consenso interno.

“Ainda não sentei com os colegas para debater se será o André, se serei eu. Acredito que vamos chegar a um acordo pelo melhor para a bancada. Sobre a composição geral da Mesa, há uma expectativa de manutenção, mas ainda não temos um consenso consolidado. Assim que tivermos essa conversa, poderei falar com mais clareza”, afirmou.

O vereador Maicon Nogueira (PP), em seu primeiro mandato, avaliou a eleição como parte do processo natural do legislativo e declarou confiança na condução dos trabalhos pelos colegas mais experientes.

“É um caminho natural, foi assim com os últimos presidentes. Estou no primeiro mandato e aprendendo muito ainda, mas confio nos colegas. Se esse for o entendimento da maioria, terá meu voto”, concluiu.

A expectativa agora é de que a eleição da nova Mesa Diretora ocorra já nesta quinta-feira (10), conforme apuração preliminar. Nos bastidores, parlamentares ainda buscam alinhamentos e acordos na condução dos trabalhos legislativos.

Por Brunna Paula e Inez Nazira

