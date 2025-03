Agetran divulga lista de motoristas autuados por infrações de trânsito em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou nesta quarta-feira (12), na edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), a lista de motoristas que cometeram infrações de trânsito entre os dias 21 e 28 de fevereiro deste ano em Campo Grande.

A relação foi publicada porque, em alguns casos, o condutor não foi identificado no momento da autuação, e apenas a numeração da placa do veículo foi registrada. Os motoristas autuados têm até 30 dias, a partir da publicação, para apresentar defesa ou indicar o responsável pela infração.

Entre as infrações cometidas estão estacionar em locais proibidos, exceder o limite de velocidade permitido na via e realizar conversões em locais não autorizados. Para apresentar a defesa, os motoristas ou proprietários dos veículos devem acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/agetran/defesa-deautuacao/.

