Homem invade casa pelo telhado e acaba preso em Campo Grande

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (7) após invadir uma residência pelo telhado, no bairro Jackey Club, em Campo Grande. O crime ocorreu durante o dia.
Segundo o boletim de ocorrência, o morador havia saído de casa para buscar almoço e, cerca de uma hora depois, ao retornar, encontrou o suspeito dentro do imóvel. Ao perceber a presença da vítima, o homem fugiu.
A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito pouco depois. Ele teria confessado a invasão e relatado que entrou na casa pelo telhado, causando danos em várias telhas.
No imóvel, a vítima constatou fios da fiação arrancados e uma trouxa de roupas separada, que possivelmente seria levada pelo autor. Durante a fuga, o suspeito sofreu ferimentos pelo corpo.
O homem foi preso e encaminhado à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como furto qualificado.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.