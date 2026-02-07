Sorteio da Mega-Sena deste sábado pode render R$ 40 milhões

O concurso 2.970 da Mega-Sena pode pagar prêmio estimado em R$ 40 milhões no sorteio deste sábado (7). As dezenas serão sorteadas a partir das 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas casas lotéricas quanto pelo site e aplicativo das Loterias Caixa. Os bolões estão disponíveis exclusivamente pela internet e podem ser feitos até as 20h30. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

No sorteio anterior, do concurso 2.969, uma aposta feita em São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 141 milhões.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados.