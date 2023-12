Homem é preso por tentar matar ex-namorada á facadas em Naviraí

Na tarde da última sexta-feira, 01 de dezembro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Naviraí, efetuou a prisão de L.S.B., de 26 anos, em cumprimento a um mandado de prisão relacionado a um caso de feminicídio tentado. A operação contou com o apoio da Delegacia Regional e 1ª Delegacia do mesmo município.

O jovem foi preso preventivamente em razão do crime ocorrido em 19 de novembro de 2023, no qual tentou tirar a vida de sua ex-companheira, uma mulher de 23 anos, com quem teve um breve relacionamento no passado. O autor desferiu vários golpes de faca no corpo da vítima, levando-a a submeter-se a uma cirurgia para tratar os ferimentos. O motivo por trás da violência foi ciúmes, após o suspeito testemunhar a vítima acompanhada por outro homem em um bar.

L.S.B. foi conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências legais e está agora à disposição da justiça. A ação rápida das autoridades demonstra o comprometimento em enfrentar casos de violência contra a mulher, buscando garantir a segurança e a justiça para as vítimas.

A vítima, após o ataque brutal motivado por ciúmes, está em recuperação, enquanto as autoridades seguem com as investigações para levar o agressor à justiça.