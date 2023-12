Alho, tereré e pasta de dente são os itens com maior aumento no preço da cesta básica em Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), conduziu uma pesquisa abrangente de preços em 12 supermercados da cidade, revelando variações significativas nos produtos que compõem a cesta básica. Ao todo, foram coletados preços de 29 itens pré-definidos, destacando divergências expressivas entre estabelecimentos.

Entre os produtos que mais apresentaram variação, destacam-se o alho de 200g, com diferença de 218,72%; a erva mate de tereré de 500g, com 210,08%; e o creme dental de 90g, que apresentou uma variação alarmante de 250,78%. Outros itens como extrato de tomate, batata, margarina, cebola e sabão em pó também registraram variações consideráveis.

A pesquisa identificou 13 produtos com diferenças superiores a 100% entre o estabelecimento com o preço mais baixo e o mais alto. Essa discrepância abrange itens essenciais, como frango inteiro congelado, goiabada, esponja de aço, papel higiênico e sal de cozinha.

O levantamento revela uma diferença média de 32,58% entre o estabelecimento com o preço mais baixo e o de maior preço. Essa variação, segundo Antonio Marcos Marques, diretor do Procon, destaca a importância de os consumidores realizarem pesquisas e estarem atentos às informações dos produtos.

Confira a pesquisa abaixo:

“O consumidor deve verificar detalhes como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. O Procon mantém canais abertos para dúvidas ou reclamações, e é fundamental que os consumidores estejam informados sobre seus direitos”, alerta Marques.

Para mais informações ou para registrar reclamações, o Procon de Dourados está disponível através do telefone (67) 3411-7792, do e-mail [email protected], ou no site https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=Welcome. O Procon está localizado na Av. Joaquim Teixeira Alves, 772 – Centro. A iniciativa reforça o compromisso da municipalidade em assegurar transparência e justiça nas relações de consumo na cidade.