Casal é preso suspeito de furtos de motocicletas em Campo Grande

Peças de motos desmontadas e veículo furtado foram encontrados em residência no Jardim Nhanhá

Na noite da última segunda-feira (25), um casal foi preso em flagrante, em Campo Grande, suspeito de participação em furtos de motocicletas na região central da Capital.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), com apoio da Agetran.

Segundo a investigação, os policiais identificaram um GM/Corsa Classic que estaria sendo utilizado para dar apoio aos furtos. Após monitoramento, os suspeitos foram localizados em uma residência no bairro Jardim Nhanhá.

No imóvel, os investigadores encontraram peças de motocicletas desmontadas e uma Honda CG 125 Fan ES furtada recentemente nas proximidades do Shopping Campo Grande. Conforme a polícia, a moto havia sido escondida em uma via pública para dificultar a localização.

Também foram apreendidos um celular, porções de maconha e o automóvel utilizado pelos suspeitos.

De acordo com a polícia, o homem confessou participação nos furtos e relatou que os crimes eram cometidos junto com a companheira utilizando uma chave falsa conhecida como “mixa”.

O casal foi autuado por furto qualificado mediante uso de chave falsa, concurso de pessoas e porte de droga para consumo pessoal.

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