Homem suspeito é preso por estupro de enteada de 10 anos e ameaçá-la de morte em Campo Grande

Na manhã desta quarta-feira (09), um professor de educação física de 42 anos foi preso por ser suspeito de estuprar e fazer ameaças contra a enteada de 10 anos. O caso é acompanhado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Segundo relatos da vítima, após os abusos, o indivíduo a ameaçou de morte com uma arma de fogo, caso ela o denunciasse.

O homem também possui um extenso histórico de ocorrências por crimes de violência contra a mulher, como: Lesão Corporal Dolosa, Porte e Disparo de Arma de Fogo em via pública.

Os policiais então efetuaram a prisão do indivíduo, já que contra ele também havia um Mandado de Prisão com sentença condenatória transitada em julgado (4 anos), por crimes da Lei Maria da Penha.

