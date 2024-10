Homem é executado à luz do dia em rua do bairro Rita Vieira

Homem com identidade não divulgada foi morto com diversos tiros, na tarde desta quarta-feira (9), enquanto caminhava próximo do cruzamento das ruas Matrinchan e Via Lactea, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Conforme informações, a vítima trabalhava como servente de pedreiro e havia acabado de sair do serviço quando foi alvejado por atirador que estava em um carro.

Após atingir o rapaz, o suspeito fugiu. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que tentou reanimar a vítima. Entretanto, o homem morreu ainda no local.

A Polícia Militar isolou a cena do crime e aguarda a chegada da Polícia Civil e Perícia, que devem iniciar as investigações sobre as causas e autoria do homicídio.

Segundo morto

Esse é o segundo homicídio ocasionado por disparos de arma de fogo, nesta quarta-feira (9), em Campo grande. O corpo de homem ainda não identificado foi encontrado abandonado, em uma estrada vicinal próximo do Condomínio Terras do Golfe, localizado na BR-262, na Capital.

A vítima estava jogada em um mato às margens da pista de terra, com três marcas de perfuração no corpo causadas por disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada, assim como a URSA (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros, que atestou o óbito. Ainda conforme informações, o corpo do homem estava limpo, com roupas e chinelo, além de não apresentar marcas de agressão.

A DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) está no local e já iniciou as investigações sobre o caso. Não há relato sobre quem cometeu o crime, nem o local.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram