Homem é preso por sequestrar filho de 3 anos e agredir adolescente em Guia Lopes da Laguna

Um homem foi preso nessa quinta-feira (3), no município de Guia Lopes da Laguna, localizado a 234 quilômetros de Campo Grande, após sequestrar o filho de 3 anos e agredir o outro filho, um adolescente. O caso gerou revolta entre moradores da cidade e chamou a atenção para a vulnerabilidade de crianças em contextos de violência familiar.

Segundo informações divulgadas pelo site Jardim MS News, o homem estava embriagado no momento dos crimes. A irmã das vítimas relatou à polícia que o pai foi até a residência onde os meninos vivem e se irritou com o barulho feito pela criança mais nova. O desentendimento gerou uma discussão que terminou em agressão física contra o filho mais velho, um adolescente cuja idade não foi informada.

Após o episódio de violência, o homem fugiu de motocicleta levando a criança de 3 anos. A polícia foi acionada e, durante buscas pela cidade, localizou o suspeito em uma casa. Ao perceber a chegada da equipe, ele tentou se esconder e se recusou a devolver o menino, exigindo a intervenção dos policiais, que precisaram negociar a liberação da criança. Após a negociação, o homem entregou o filho e foi preso em flagrante, sendo encaminhado à delegacia da cidade. As duas crianças foram levadas ao hospital para realização de exames de corpo de delito, que devem auxiliar na investigação do caso.

A irmã das vítimas afirmou que o pai não oferece nenhum tipo de cuidado ou assistência aos filhos, reforçando a negligência e o risco a que as crianças estão expostas. A Polícia Civil investiga o caso, que pode resultar em acusações de sequestro, agressão e abandono de incapaz. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a situação das crianças e garantir medidas de proteção.

