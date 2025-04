Motociclista de aplicativo leva tiro em perseguição policial

Um motociclista de aplicativo, de 20 anos, foi baleado na perna durante uma perseguição policial, na tarde de quinta-feira (3), no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. O jovem, que está internado na Santa Casa, confessou aos policiais que fez uma “burrada” ao não obedecer à ordem de parada. A motocicleta estava com a documentação atrasada e foi localizada posteriormente em uma borracharia.

A perseguição teve início por volta das 16h, no bairro Jardim Antártica, quando uma equipe da Polícia Militar avistou o motociclista pilotando em alta velocidade e realizando manobras perigosas pela Rua Portinho. Ao notar a presença da viatura, o jovem teria feito o retorno e iniciado a fuga.

Mesmo com os sinais sonoros e luminosos da viatura acionados, o motociclista ignorou a ordem de parada e seguiu em alta velocidade, quase atropelando um pedestre durante a fuga. A situação se agravou quando os policiais observaram um volume na cintura do condutor, que aparentava ser uma arma de fogo.

Durante o cerco, na Rua Ana Santiciolli Neves, os militares afirmam que o rapaz fez menção de sacar a arma, momento em que um dos policiais efetuou um disparo, atingindo o suspeito na canela. Mesmo ferido, ele continuou a fuga, mas minutos depois a polícia foi informada que um homem com ferimento por arma de fogo havia dado entrada na UPA do Jardim Leblon.

Na unidade de saúde, o motociclista confessou a fuga e disse que “tinha feito uma burrada” ao não parar quando solicitado. A motocicleta, que estava com a documentação atrasada, foi encontrada escondida em uma borracharia da região.

O rapaz foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde segue sob atendimento médico e escolta policial. Ele deverá responder por desobediência, direção perigosa e outras possíveis infrações que venham a ser apuradas no inquérito.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda a recuperação do motociclista para ouvir seu depoimento formalmente.

