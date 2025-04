Campo Grande tem mais de 3 mil vagas abertas no mercado de trabalho nesta sexta-feira

O mercado de trabalho em Campo Grande está aquecido nesta sexta-feira (4), com a oferta de 3.034 vagas de emprego para 168 funções diferentes, conforme dados divulgados pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). Das oportunidades disponíveis, 1.255 não exigem experiência anterior, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área.

As vagas são rotativas, ou seja, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, o que reforça a importância de quem tem interesse se candidatar o quanto antes. Na agência municipal, a Funsat disponibiliza 2.000 vagas em diversas áreas do comércio, serviços e indústria.

Entre as funções com oportunidades estão, açougueiro, barbeiro, confeiteiro, estoquista, fiscal de loja, gerente de mercado, gesseiro, instrutor de informática, magarefe, montador, moto frentista, oficial de manutenção, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista, recreador, repositor de mercado, técnico de laboratório, vendedor, vigia.

Já a Funtrab, ligada ao governo estadual, oferece 1.034 vagas nesta sexta-feira. As funções contemplam desde atividades operacionais até especializadas, como, armazenista, arte-finalista, assistente de cafeteria, balconista de farmácia, chapeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, decorador de interiores, faturista, gerente de transportes, operador de caixa, panfleteiro, salgadeiro, sepultador, técnico mecânico, vendedor pracista.

Para se candidatar às vagas, os interessados devem comparecer pessoalmente às sedes das instituições:

Funsat: Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Funtrab: Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro.

O atendimento nas duas unidades é realizado das 7h30 às 17h. É necessário levar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

As fundações reforçam que as vagas são constantemente atualizadas e recomendam que os candidatos façam visitas frequentes para acompanhar novas oportunidades.

