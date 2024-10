Com MS em pleno emprego, Funtrab ajusta foco e mira qualificação e promoção de renda

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) completa 21 anos em um Estado muito diferente daquele em que foi criada. Mato Grosso do Sul tinha um universo de 7,9% de desempregados em 2003, segundo dados da Rede Interagencial de Informações para a Saúde do DataSUS (Governo Federal).

Já no segundo trimestre desse ano, o índice caiu para 3,8%, sendo o terceiro menor do Brasil, de acordo com a PNADC-T (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Quando o percentual de desempregados fica abaixo de 4%, os economistas consideram aquela região em situação de pleno emprego.

Nesse sentido, a Funtrab ajusta o foco de atuação e passa a priorizar a capacitação de trabalhadores para preencher as ofertas de empregos existentes e fazer a conexão entre as empresas que precisam empregar com as pessoas que buscam uma colocação no mercado ou melhorar seu nível de vida em um emprego com salário maior.

Nessa quarta-feira (16), a diretora presidente da Funtrab, Marina Dobashi, e o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo do Governo do Estado, Thaner Nogueira, apresentaram ao secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o Plano Estratégico Setorial da Fundação.

O evento aconteceu na sede da Funtrab, na rua 13 de Maio, Centro de Campo Grande, com participação dos servidores que participaram ativamente na elaboração do documento. O secretário-executivo de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, Esaú Aguiar Neto, também estava presente.

O Plano foi construído ao longo de três meses, explicou Dobashi. Foram realizadas seis oficinas com os servidores da Fundação para que definissem elementos importantes do planejamento, como a missão, visão, valores e objetivos.

Nessa nova ótica de ação, a Funtrab tem a missão de “conectar pessoas e instituições por meio da promoção das políticas de trabalho, emprego e renda” e persegue o ideal de “ser reconhecida como uma instituição pública de excelência na aplicação e monitoramento das políticas do trabalho, contribuindo para a transformação social” de Mato Grosso do Sul.

Para tanto, os servidores concordam em conduzir suas ações com ética, compromisso, transparência, organização, conhecimento e capacidade técnicas, empatia, gestão inovadora, inclusão e respeito. Sobre esses pilares foi desenvolvido o Plano de Estratégico Setorial da Funtrab, que tem 10 objetivos e cada um com uma série de ações para serem atingidos, tudo em conformidade com o PPA (Plano Plurianual), demais metas e estratégias de gestão do Governo do Estado, explicou Nogueira.

O secretário Jaime Verruck cumprimentou a diretoria da Funtrab e a Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo pelo direcionamento que o Plano contém.

“Há vagas [de emprego] sobrando e a Funtrab precisa fazer essa conexão. Precisa liderar também o processo de melhoria de renda dos trabalhadores. Temos 13% de mulheres habilitadas ao mercado de trabalho que não estão empregadas porque não têm com quem deixar seus filhos. Precisamos de mais creches para favorecer essas mulheres”, disse Verruck.

O Planejamento Estratégico elevou a régua – continuou o secretário – e a Funtrab precisa, agora, ajustar sua estrutura para corresponder ao novo papel que se dispõe a exercer. Verruck considerou fundamental o processo de elaboração do plano, partindo dos anseios e da visão dos servidores,”de baixo para cima”, o que aumenta a chance de êxito.

“É momento para mudar o patamar de relevância da Fundação dentro da gestão estadual. Muitas metas estabelecidas serão cumpridas, outras não, e vocês precisam discutir por que isso aconteceu. Esse é o processo fundamental de planejamento estratégico. Tenho certeza que essa reavaliação será permanente”, concluiu.

Com Agência de Noticias MS

