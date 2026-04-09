Homem é morto em aldeia e suspeito é preso em flagrante em Paranhos

Um homem foi preso em flagrante suspeito de cometer um homicídio em uma aldeia indígena no município de Paranhos, distante 461 quilômetros de Campo Grande. O crime foi registrado na noite de quarta-feira (8), após a Polícia Civil ser acionada por lideranças da comunidade.

De acordo com as informações, o corpo da vítima, um indígena, foi encontrado com sinais de esgorjamento. O suspeito já havia sido contido por moradores da aldeia até a chegada dos policiais.

Após tomar conhecimento do caso, a equipe da delegacia iniciou os levantamentos para esclarecer as circunstâncias do crime. A Perícia Técnica foi acionada e acompanhou os trabalhos no local.

Durante o depoimento, o suspeito admitiu a autoria do homicídio, mas afirmou ter agido em legítima defesa. No entanto, segundo a Polícia Civil, a versão não foi confirmada pelos elementos colhidos até o momento.

Diante da situação, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por homicídio qualificado, considerando o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A autoridade policial também solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

A motivação do crime ainda é investigada. O suspeito segue preso e à disposição da Justiça.

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