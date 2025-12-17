Polícia Civil esclarece furto de carneiros em fazenda da região e prende autor no interior de MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Anaurilândia-MS, esclareceu um caso de abigeato – roubo e abate clandestino de gado. O caso foi registrado como furto de carneiros de uma fazenda da cidade e comunicado à Polícia Civil na última segunda-feira (15), quando foi registrado o boletim de ocorrência e imediatamente iniciadas as diligências.
No curso das investigações, a equipe policial conseguiu identificar o autor do furto, constatando tratar-se do mesmo homem preso em flagrante nesta semana, por posse ilegal de armas, violência doméstica e crime ambiental. Com base nos elementos colhidos, os policiais localizaram e prenderam o suspeito, concluindo a elucidação do crime em curto espaço de tempo.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde permanece à disposição da Justiça.