PM recupera veículo furtado em Dourados

Um carro modelo Ônix furtado na noite de ontem (20), foi recuperado nesta manhã (21), pela Polícia Militar, em Dourados.

Conforme informações, o veículo foi furtado em frente ao condomínio que o dono, de 26 anos, reside, localizado na Rua João Vicente Ferreira, Jardim Tropical e recuperado na mesma região.

Os policiais souberam da localização após receberem uma ligação anônima que informou que havia um carro suspeito, na rua Cider Cersózimo de Souza, próximo a Polícia Federal.

Ao se dirigirem até o local, confirmaram a veracidade da denúncia. O automóvel teve vários danos, principalmente na parte elétrica.

O caso segue sendo investigado pelo O 1° Distrito Policial investiga o fato.

